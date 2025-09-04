Arzu Sabancı, Hande Erçel'le ilgili öyle bir açıklama yaptı ki... Herkes onu konuşuyor

Hande Erçel, Hakan Sabancı ayrılığının ardından suçlanan anne Arzu Sabancı'dan ilk kez açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkı hakkında bugüne dek hiç konuşmayan Arzu Sabancı, çiftin 3 yıla yakın bir süreden sonra ayrılmasının ardından ilk kez bu aşk için açıklama yaptı.

Ayrılık günü paylaştığı 'Cehalet' paylaşımı sebebiyle sosyal medyada topa tutulan Arzu Sabancı, Hande Erçel'i yerlere göklere sığdıramazken, olmadığı biri gibi yansıtıldığını belirtti.

HANDE ERÇEL'İ YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Anne Sabancı Hande Erçel'in zarafetini, güzelliğini ve başarısını överek, oğullarının özel hayatının tamamen kendi tercihleri olduğunu, bugüne dek müdahil olmadıklarını ve olmayacaklarını belirtti.

Sabancı'nın 'Ayrılık kararı Hande ve Hakan'a aittir. Biz aile olarak sonradan öğrendik' vurgusu da dikkat çekti.

Arzu Sabancı'nın paylaşımı şöyle:

"Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım, ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim.

Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim.
Arkadaşımla görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoğrafları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı.

Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız.

İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik.

Oğullarımın öz hayatı tamamen kendi tercihlerine ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman biz müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığı gibi göstermeye çalışması üzüyor.

Ama bunları yazarken her zaman inandığım şekilde, kendi değerlerimi yazarak buradan paylaşmak istedim."

