Pelin Akil boşanmasının ardından sessizliğini bozdu! İlk kez açıkladı

Pelin Akil, Anıl Altan’la 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra sessizliğini ilk kez bozdu. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Akil, Şamdan Plus dergisine yeni hayatına dair özel açıklamalar yaptı. Pelin Akil iş değiştirmeye karar verdi.

"Özel hayatımdaki değişim bana büyük bir dönüşüm getirdi" diyen ünlü oyuncu, "Şimdi biliyorum ki, ben mutluysam kızlarım da mutlu. O yüzden enerjimi yüksek tutmaya, bana iyi gelen şeylerin peşinden gitmeye özen gösteriyorum" dedi.

Evlilik döneminde birçok şeyi ertelediğini dile getiren Akil, artık kişisel yolculuğuna daha çok zaman ayırdığını ifade etti.

"BANA GERÇEKTEN ÇOK İYİ GELİYOR"

Hayatıma müziği de katmak istediğini belirten Akil'in "Hatta sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum, onu da yakın zamanda hayata geçireceğim. Tutkularım için adım atabilmek, bana gerçekten çok iyi geliyor" dedi.

Akil, müzikle ilgili bir şey yapmadan bu hayattan gitmek istemediğini dile getirerek "Şu an kalbimi en çok çarptıran şeylerden biri müzik. Uzun zamandır içimde tuttuğum o isteği artık daha fazla ertelemek istemiyorum. Sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum; çok yakında paylaşacağım" dedi.

