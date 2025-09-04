Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Gül'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Kendimi kaybettim...'

Türkiye güne Çekmeköy’de bulunan bir restoranda boğazından bıçaklanarak öldürülen İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) haberiyle başladı.

Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı, yanında çalışan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül çıktı.

'KÜFRETTİ, KENDİMİ KAYBETTİM...'

Mustafa Can Gül'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Gül ifadesinde, savcı Kayhan'ın kendisine küfrettiği iddia ettti.

AHaber'de yer alan habere göre "Kendimi kaybettim..." diyen Gül'ün ifadesinin tamamı şöyle:

"Ben bu mekânda çalışıyordum. Daha önce tartışmamız oldu. İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim. Dün akşam savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık, küfretti. Kendimi kaybettim, bıçağı sapladım." dedi.

Mustafa Can Gül, savcılıktaki ifadesinin ardından ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Öte yandan daha önce kasaplık da yaptığı ortaya çıkan katil zanlısı, savcının sürekli gittiği aile işletmesi olduğu iddia edilen mekanın da eski çalışanı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

