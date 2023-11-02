Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolleri paylaştığı "Kızıl Goncalar" dizisi iddialı konusuyla çok tartışılacak. Diziye Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ da katıldı.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu

“Kızıl Goncalar” dizisi geçen cumartesi sete çıktı. Gold Film imzalı dizinin FOX‘ta aralık ayında seyirciyle buluşması planlanıyor. İlk çekilen sahneleri izleyenleri büyüleyen dizinin kadrosuna son olarak Can Aslantuğ katıldı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ‘un izinden giden ve oyunculuğu seçen Aslantuğ “Can” rolüne hayat verecek ve doktor Levent’in (Özcan Deniz) kızı Mira’nın (Esma Yılmaz) okul arkadaşı olacak.

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Necati Şahin‘in yazdığı, Ömür Atay‘ın ise yönettiği dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz‘e Şerif Erol (Suavi), Erkan Avcı (Sadi Hüdayi), Hazal Türesan (Beste), Duygu Sarışın (Hande), Selen Öztürk (Hasna), Sitare Akbaş (Birgül), Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd), Mert Turak (Naim), Tuğrul Tülek (Seçkin), Asiye Dinçsoy (Müyesser), Mina Demirtaş (Zeynep) Esma Yılmaz (Mira), Zehra Kelleci (Feyza), Yakup Turgut (Arif) ve Mısra Tüfek (Esra), Gürhan Elmalıoğlu (İdris) ve Hamdi Alkan (Başhekim) başlıca rolleri paylaşıyor.

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