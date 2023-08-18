Arzum Onan’ın terliğinin fiyatına emekli maaşı alan takipçisi isyan etti

Ünlü oyuncu Arzum Onan’ın sosyal medyada paylaştığı 4 bin 500 liralık terlik gündem oldu. Bir kullanıcı terliğin fiyatına emekli maaşı üzerinden tepki gösterdi.

Arzum Onan’ın terliğinin fiyatına emekli maaşı alan takipçisi isyan etti

Ünlü oyuncu Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirmişlerdi.

Bir çocuk annesi Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor.

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Aslantuğ'dan boşandıktan sonra tatilde dostları ve ailesiyle vakit geçiren Arzum Onan ne paylaşsa gündem oluyor.

Son olarak oyuncu bir arkadaşının terlik markasının reklamını yaptı. Arzum Onan'ın ayağındaki terliklerin fiyatı ise 4500 TL idi. Bu duruma eleştirel yorumlar gecikmedi.

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"HAKLISINIZ"

Bir takipçi Arzum Onan'a "Adalet bu dünyanın neresinde? 4500 TL'lik sandaleti 7500 TL'lik emekli maaşı ile almak hayal dahi değil. Ancak size çok yakıştığını söylemek isterim" yazdı. Onan ise bu siteme yalnızca "Haklısınız" yanıtını verdi.

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