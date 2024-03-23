Arzum’un 2023 yılı net kârı 52,9 milyon TL oldu

2023 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Arzum, net kârını 52,9 milyon TL’ye, esas faaliyet kârını 332,5 milyon TL’ye yükselttiğini duyurdu. Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu ise 398 milyon TL’yi buldu. Arzum’un 31 Aralık 2023 itibarıyla öz kaynakları yaklaşık 470 milyon TL’ye ulaştı.

‘TÜM KRİZ VE RİSKLERİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÖNETTİK’

Finansallarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Arda Altınok, “2023 yılında tüm kriz ve riskleri başarılı bir şekilde yönettik. Olabilecek olumsuzlukları öngörerek gerekli tedbirleri öncesinde aldık ve bu da rakamlarımıza olumlu bir biçimde yansıdı. 2022 yılından itibaren enflasyonun getirdiği zorluklarla baş etmek için kararlı bir şekilde hareket ettik. Stoklarımızı ve giderlerimizi akıllıca yöneterek güçlü bir mali temel oluşturduk. Bu stratejik aksiyonlar ile yaşanılan olumsuz tabloyu geç olmadan tersine döndürdük. Stok optimizasyonu ve gider yönetimiyle elde ettiğimiz bu başarı, şirketimizin direncini ve yeniliklere adapte olma yeteneğini bir kez daha kanıtladı” dedi.

YENİ ÜRÜN YATIRIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Altınok, “İnovasyon, yeni ürün yatırımlarımızı sürdürdük. Yeni pazarlara açılmayı başardık. Çoklu kanal stratejimizin, ürün çeşitliliğimizin ve farklı yurt dışı pazarlarımızın da etkileri ile 2023 yılında hasılatımızı yaklaşık 3,7 milyar TL’ye ulaştırdık. Bağımsız bir araştırma şirketinin raporuna göre, 2023 yılında beyaz eşya ve küçük ev aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazar büyüklüğü 540 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

‘YURT DIŞINA 300 BİNDEN FAZLA ÜRÜN SATTIK’

2023 yılında da yurt dışı odaklarını sürdürdüklerini kaydeden Arda Altınok, “Online ve fiziki olmak üzere 55’ten fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz yurt dışı satışlarımızda oldukça başarılı rakamlara ulaştık. 2023 yılında yurt dışı satışlarımız önceki yıla kıyasla yüzde 6 oranında artış gösterdi. Bu dönemde yurt dışına 300.000’den fazla ürün sattık. Yurt dışı satışlardan en büyük payı OKKA Türk Kahvesi Makinesi ürünümüzle gerçekleştirirken, en yüksek satış gerçekleştirdiğimiz pazar yüzde 13,6 ile Mısır oldu. 2023 yılında Baltık ülkelerinde satışa başladık” dedi.

E-TİCARET SATIŞLARI YÜZDE 34,2 ARTTI

Altınok, “Yurt dışı satışlarımızın online ve fiziki oranı sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 92 oranında gerçekleşti. 2023 yılı e-ticaret tarafında da büyüme istikrarımızı koruduk. Geçtiğimiz yıla kıyasla e-ticaret satışlarımızı yüzde 34,2 oranında artırdık. En önemli hedef pazarlarımızdan Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz e-ticaret satışlarında gözle görülür artış kaydettik” şeklinde konuştu.

‘AR-GE’NİN CİROMUZDAN ALDIĞI PAY %39,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ’

“Yurt dışı satış başarımızda çoklu kanal stratejimiz, 57 yıllık geçmişimiz ve AR-GE yatırımlarımız oldukça etkili oldu” diyen Arda Altınok, “AR-GE, Arzum için bölgesel ürün geliştirme gücünün yanı sıra hem iç hem dış pazarda inovasyon rekabetimizi artıran en büyük farkımız. Odaklandığımız en önemli yatırım alanlarımızın başında gelen ilk kalem. Bu anlamda 2023 yılında da AR-GE yatırımlarımız artarak devam etti. 2023 yılında AR-GE’nin ciromuzdan aldığı pay yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.”