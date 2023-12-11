Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?

Asabi astrolog Lacivert Dergisi’ndeki köşesinde 2024 yılının son ayında burçları neler bekliyor.

İşte Asabi astroloğun aylık atarlı döngüsü...

İŞTE BURÇLAR...

Asabi Astroloğun Aylık Atarlı Döngüsü

KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)

Koç'lar güzeldir, İsrail katil

Gazze'de İsrail'in yaptığı barbarlık ve katliam, Koç burçlarını derinden etkiledi. Ateş grubunda olmaları nedeniyle bugünlerde fazla hararet yapabileceklerini belirten astrolog, Koç burçlarının ruh sağlığı için frene basmalarını tavsiye etti.

BOĞA BURCU (21 NİSAN-21 MAYIS)

Beyniniz careyan yapıyor

Uyumlu ve sakin yapılarıyla bilinen Boğa burçları, bu ay biraz tembelliğe kaçabilir. Finansal konularda yeni başlangıçlara işaret eden 11 Aralık'taki yeniay, Boğa burçları için şanslı bir dönem olabilir. Ancak astrolog, Boğa burçlarının şanslarını kullanmada üstün yeteneklere sahip olduklarını belirterek, bir tarafı kapatmalarını tavsiye etti.

İKİZLER BURCU (22 MAYIS-21 HAZİRAN)

Vantrolog musunuz?

Kendi kendinin kuklası olmuş, vantrologlar gibi karnından konuşan İkizler burçları, bu ay dedikodu yapmamaya özen göstermeli. Aşk, okul, para, iş, sağlık konularında kendilerini bir bakıma almaları gerektiğini belirten astrolog, İkizler burçlarının çenelerini tutmakla başlayabileceklerini söyledi.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Askıda Yengeç var

Kış mevsiminin getirdiği olumsuzluklar, Yengeç burçlarını da etkilemeye devam edecek. Astrolog, Yengeç burçlarının düzenli bir hayata ve kafa yapısına geçmelerini tavsiye etti.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Kükremenizi meydanlarda duyalım

Yılın son ayını geride bırakan Aslan burçları, önümüzdeki yıl için enerjik hissediyor. Ancak astrolog, Aslan burçlarının bu enerjilerini kükreyerek ifade etmelerini tavsiye etti.

BAŞAK BURCU (24 AĞUSTOS-23 EYLÜL)

Kutuplaşma ve kamplaşma sizin eseriniz

Kutuplaşma ve kamplaşmadan hoşlanmayan Başak burçları, bu ay da bu konudaki tutumlarını sürdürecek. Astrolog, Başak burçlarının uzlaşmaya daha açık olmaları gerektiğini söyledi.

TERAZİ BURCU (24 EYLÜL-23 EKİM)

Ağırlıklarınızdan kurtulun

Takıntılı yapılarıyla bilinen Terazi burçları, bu ay ağırlıklarından kurtulmak için çaba gösterecek. Ancak astrolog, Terazi burçlarının direnç göstermekten kaçınmalarını tavsiye etti.

AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)

Beyhude çabalar

Bu yıl aldıkları kiloları vermek için çabalayan Akrep burçları, astroloğun beyhude çabalar yorumuyla karşılaşacak. Astrolog, Akrep burçlarının spor, kültür, sanat gibi faaliyetleri zaman kaybı olarak görmemeleri gerektiğini söyledi.

YAY BURCU (23 KASIM-21 ARALIK)

Burç transferi yapın

Patavatsız ve meraklı yapılarıyla bilinen Yay burçları, bu ay biraz daha sabırlı olmaya özen göstermeli. Astrolog, Yay burçlarının burç değişimi yapmalarını tavsiye etti.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)

İnat, değişiminizin önündeki en büyük engel

İnatçı yapılarıyla bilinen Oğlak burçları, bu ay değişim için çaba gösterecek. Ancak astrolog, Oğlak burçlarının inatçılıklarından vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

KOVA BURCU (21 OCAK-22 ŞUBAT)

Bıyıklı paytaklar

Duygularını belli etmeyen Kova burçları, bu ay biraz daha duygusal olabilir. Astrolog, Kova burçlarının susamuru ile özdeşleştirilmesinden dolayı şaşırdığını söyledi.

BALIK BURCU (23 ŞUBAT-20 MART)

Serinlik size yaradı

Hayatın anlamını arayan Balık burçları, bu ay biraz daha gerçekçi olmalı. Astrolog, Balık burçlarının akvaryumda hissetme hastalığından kurtulmaları gerektiğini söyledi.