ASAL bu kez siyasi değil, dini anket yaptı, çıkan sonucu tahmin etmeniz mümkün değil

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ASAL bu kez siyasi değil, dini anket yaptı, çıkan sonucu tahmin etmeniz mümkün değil

Asal Araştırma, Nisan 2022 ve Ağustos 2024'de gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' başlıklı anketinin sonuçlarına göre, Nisan 2022'de 'Tüm vakit namazlarını kılarım' oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oranın yüzde 18,8 olması dikkat çekti.

Ankette ayrıca, 'Namaz kılmam' yanıtı 2022 yılında yüzde 41,8 olduğu görülür iken 2024 yılında yüzde 44,5 oranına yükseldiği görüldü.

Araştırma şirketinin verileri şöyle:

"Ne sıklıkla namaz kılarsınız?

Tüm vakit namazlarını kılarım: %18.8

Yanlızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım:%36.7

Namaz kılmam:%44.5

SAYIŞTAY RAPORUYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Anket sonuçları, vatandaşlara 'namaz kılmak' ile ilgili sık sık tavsiyelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı akıllara getirdi.

Zaman zaman tartışmaların hedefinde yer alan Erbaş, son olarak Sayıştay raporlarının açıklanmasının ardından Diyanet'teki 'lüks araç' harcamaları ile gündeme gelmişti.

Son Haberler
Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu
Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu
Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı
Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı
Okan Buruk daha fazla dayanamadı
Okan Buruk daha fazla dayanamadı
Merdivenlerden düşerek öldü, cansız bedeni tesadüfen bulundu
Merdivenlerden düşerek öldü, cansız bedeni tesadüfen bulundu
Ünlü oyuncu kaza geçirdi! Apar topar ameliyata alındı
Ünlü oyuncu kaza geçirdi! Apar topar ameliyata alındı