ASAL bu kez siyasi değil, dini anket yaptı, çıkan sonucu tahmin etmeniz mümkün değil

'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' başlıklı anketinin sonuçlarına göre, Nisan 2022'de 'Tüm vakit namazlarını kılarım' oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oranın yüzde 18,8 olması dikkat çekti.
Ankette ayrıca, 'Namaz kılmam' yanıtı 2022 yılında yüzde 41,8 olduğu görülür iken 2024 yılında yüzde 44,5 oranına yükseldiği görüldü.
Araştırma şirketinin verileri şöyle:
"Ne sıklıkla namaz kılarsınız?
Tüm vakit namazlarını kılarım: %18.8
Yanlızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım:%36.7
Namaz kılmam:%44.5
SAYIŞTAY RAPORUYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Anket sonuçları, vatandaşlara 'namaz kılmak' ile ilgili sık sık tavsiyelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı akıllara getirdi.
Zaman zaman tartışmaların hedefinde yer alan Erbaş, son olarak Sayıştay raporlarının açıklanmasının ardından Diyanet'teki 'lüks araç' harcamaları ile gündeme gelmişti.