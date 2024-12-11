UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçını izleyecek

Kaynak: İHA

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynayacağı müsabaka için Ülker Stadyumu'nda geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de bu önemli müsabakayı izlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve beraberinde heyetle birlikte stadyuma geldi. Ceferin'i stada girişinde Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı.

Bugün ayrıca UEFA Başkanı Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yemek organizasyonunda bir araya geldi.

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