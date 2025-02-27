Asansör boşluğu can aldı!

Kaynak: İHA
Asansör boşluğu can aldı!

Balıkesir'de 58 yaşındaki Mithat Akdoğan, apartmanın çatısında çalışma yaparken plastik panele basması sonucu apartman boşluğuna düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Balıkesir Susurluk ilçesi Burhaniye Mahallesi Handere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatısında çalışan bir ustanın yanına çıkan Mithat Akdoğan, plastik panele basınca panel kırıldı. Dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Akdoğan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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