Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İstanbul'da bir inşaatın içerisinde dolaşan 65 yaşındaki Ahmet Balcı asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir inşaatın içerisinde dolaşan vatandaş, asansör boşluğunu fark edemeyerek düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkartılan 65 yaşındaki Ahmet Balcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Balcı'nın cansız bedeni morga kaldırılırken polis ekipleri inşaat çevresinde inceleme yaptı. Olaydan sonra yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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