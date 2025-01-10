Asansör içindekilerle beraber düştü. Hastanede dehşet!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Kızılhaç Hastanesi'nde bir asansör bilinmeyen bir nedenle düştü. Yaşanan olay sonrası 4 kişi yaralandı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'de yer alan habere göre düşerek içinde bulunan 4 kişiye zarar verdi.

İÇİNDE HASTA DA VARDI

Asansörün, içinde hastaneden çıkışı gerçekleştirilen bir hasta ile beraber 3 diğer kişiyle düştüğü bildirildi. Yaralılardan biri, hastaneden çıkarken asansörün düşmesi sonucu omurgasında kırıklar oluştu. Diğer yaralılar da çeşitli vücut bölgelerinden yaralandı.

Tüm yaralılar, Kızılhaç Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.