Asansöre binen kediyi ezerek öldürdü. İnsanlığın bittiği nokta. Bu nasıl bir canilik

Başakşehir’in Ziya Gökalp Mahallesi'nde yılbaşı gecesi bir sitede meydana gelen olayda, İddiaya göre, İ.K (29) isimli şahıs, gece saatlerinde asansöre bindiği esnada asansörün içerisinde bir kedi olduğunu fark etti. Kediyi köşeye sıkıştıran şahıs, tekmelemeye başladı. Kaçmaya çalışan kediyi tekrar sıkıştıran şahış, bu sefer kediyi ayağı ile ezmeye çalıştı. Kedi, asansörün kapısının açılmasıyla birlikte asansörden kaçtı.

KEDİYİ TAKİP EDEREK APARTMANDA ÖLDÜRDÜ

Şüphelinin daha sonra kediyi takip ederek site içerisinde öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi Sarıyer'de bir AVM içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kedinin asansör kabininde tekmelenip ezilmesi ve saldırganın kediyi takip ettiği anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.