ASAŞSANAT, İzmirli Sanatseverlerle Buluşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
ASAŞSANAT, İzmirli Sanatseverlerle Buluşuyor

Kültür Yolu Festivali kapsamında aralarında Seçkin Pirim tarafından tasarlanan dev Atatürk Heykeli’nin de yer aldığı, ASAŞSANAT’ın desteğiyle hayata geçirilen 4 özel eser 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda sergilenecek.

1730357776-gorsel-4.jpg

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, sanata ve sanatçılara verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında, ASAŞSANAT atölyesinde üretilen dört eser, 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda (Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası) sanatseverlerle buluşacak. Sergilenen eserler arasında ASAŞ’ın Cumhuriyet’in 100. yılı anısına sanatçı Seçkin Pirim tarafından tasarlanan dev Atatürk heykeli de yer alıyor.

1730357770-gorsel-1.jpg

Eser, Cumhuriyet’in her bir yılını temsil eden 100 katmandan oluşuyor. “Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin” mesajını taşıyan heykelin merkezinde yer alan köprü formu, Atatürk'ün modern Türkiye’yi kurma konusundaki öncü rolünü simgeliyor ve Cumhuriyet’in, bu topraklarda yaşayanlar için bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ediyor. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Robin Seyhmus Çoban’ın “Sıkışanlar”, Nisa Karaca’nın “Döngü” ve Hakan Çınar’ın “İsimsiz” adlı eserlerini de görebilecek.

1730357774-gorsel-3.jpg

Son Haberler
Türk Hava Yolları'na APEX'ten üç ödül
THY üç ödül birden kazandı
Şüpheli, evini fabrikaya çevirdi
Şüpheli, evini fabrikaya çevirdi
30 yaş altı en zengin ünlüler belli oldu! Bakın zirvede kim var
30 yaş altı en zengin ünlüler belli oldu! Bakın zirvede kim var
Cleveland Cavaliers'tan muazzam seri! Los Angeles Lakers'ı devirip 5'te 5 yaptı
Cleveland Cavaliers'tan muazzam seri! Los Angeles Lakers'ı devirip 5'te 5 yaptı
İnkılâp Kitabevi, okurlarıyla buluşmaya hazır
İnkılâp Kitabevi, okurlarıyla buluşmaya hazır