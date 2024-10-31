ASAŞSANAT, İzmirli Sanatseverlerle Buluşuyor

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, sanata ve sanatçılara verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında, ASAŞSANAT atölyesinde üretilen dört eser, 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda (Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası) sanatseverlerle buluşacak. Sergilenen eserler arasında ASAŞ’ın Cumhuriyet’in 100. yılı anısına sanatçı Seçkin Pirim tarafından tasarlanan dev Atatürk heykeli de yer alıyor.

Eser, Cumhuriyet’in her bir yılını temsil eden 100 katmandan oluşuyor. “Cumhuriyet’in eseri biziz, yüzü sensin” mesajını taşıyan heykelin merkezinde yer alan köprü formu, Atatürk'ün modern Türkiye’yi kurma konusundaki öncü rolünü simgeliyor ve Cumhuriyet’in, bu topraklarda yaşayanlar için bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ediyor. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Robin Seyhmus Çoban’ın “Sıkışanlar”, Nisa Karaca’nın “Döngü” ve Hakan Çınar’ın “İsimsiz” adlı eserlerini de görebilecek.