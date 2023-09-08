Asel bebeğin cansız bedeni bulundu. Aksaray'daki sel felaketinde kaybolmuştu

Son dakika… Son dakika…. Aksaray'daki sel felaketinde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

KAYNAK: DHA
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu. Aksaray'daki sel felaketinde kaybolmuştu

Aksaray'da 3 Eylül'de yaşanan sele araçlarında yakalanan Nazif (25)-Hayriye Balcan (25) çifti kurtuldu; annesinin kucağından kayan 3 aylık Asel bebek ise suya kapılarak kayboldu. Kayıp bebeği bulmak için AFAD, jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve STK gönüllerinden oluşan 408 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Asel bebeğin, 5'nci günde Kireçlik mevkisinde cansız bedeni bulundu.

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag8.jpg

KAYBOLDUĞU NOKTAYA 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yerinde açıklamada bulundu. 410 kişilik ekibin arama kurtarma çalışmasına katıldığını belirten Kumbuzoğlu, ''STK'larımız, UMKE'miz, izcilik kulübümüz, askerimiz, polisimiz, emniyetimiz, gönüllü vatandaşlarımız yaklaşık 410 arama kurtarma ekibiyle ve köpeklerimizle, dalgıçlarımızla büyük bir mücadele örneği sergiledik. 7/24 gece gündüz çalıştık. Asel bebeğimizle, yüreğimiz aktı. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok üzgünüz ama bebeğimizi bulduğumuzdan dolayı ona da mutluyuz. En azından cansız bedenine ulaşmak aileyi de memnun etti, bizleri de memnun etti. Bu sel felaketleri sadece Aksaray'da değil, ülkemizi birçok yerinde cereyan etti. Dolayısıyla sel felaketlerinde vefat eden başta bebeğimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Ölenlerin mekanları cennet olsun, yaralananlara da Allah'tan şifalar diliyorum'' dedi.

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag13.jpg
Vali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin, kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride balçık içinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Olay yerinden 3 kilometre aşağıda bulundu. Tabi bu selin özelliği dere suyunu tamamen balçıkla kaplanması. Balçık biliyorsunuz, yapıştıran bir özellik taşıyor. Dolayısıyla taş, ağaç parçalarıyla oluşmuş bir balçık aynı zamanda Asel bebeğimizi kavrıyor ve kapatıyor. Bu şekilde aramayı da zorlaştırdı. İş makinelerinin de yardımıyla arkadaşlarımız, değerli arama kurtarma ekibimiz bu balçığı fark ediyorlar. Bebek de küçük olduğu için işin zor tarafı da buydu; ancak fark ediyorlar ve balçığı üstünden alarak bebeğimize ulaşıyorlar. Bulunma şekli bu şekilde.''

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag.jpg

'BİR MEZARI OLACAK'

Asel bebeğin amcası Enver Balcan, ''5'inci günde ölü olarak bulundu. Bir mezarı olacak. Bizim de istediğimiz buydu'' dedi.

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag35.jpg

KÜTÜĞÜN ALTINDA BULUNDU

Asel bebeğin bulunmasının ardından babası Nazif Balcan ve yakınları, bölgeye geldi. Umutla günlerdir bekleyen Nafiz Balcan, gözyaşlarına hakim olamadı. Balcan'ı, yakınları ve kurtarma ekibindeki görevliler sakinleştirmeye çalıştı.

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag6.jpg

Asel bebeği bulan ekiplerden Aksaray Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli Miraç Mutlu, bebeğin üzerinde kıyafetleriyle bulunduğunu belirterek, ''Üzerinde kendi elbiseleri mevcuttu. Ayağında çorabı dahi vardı. Ağaç kütüğü üzerine gelmiş ve vücudunda fazla bozulma yoktu. Biz tarama yöntemiyle taradığımız için ekip halinde aldık. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri. Bizim itfaiye ekipleriyle birlikte sağ tarafta ağaç kütüğünün altında yatmış bir şekilde bebeğin naaşını bulduk'' dedi.

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag25.jpg

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğimizin cansız bedenine aramaların 5'inci gününde ulaşıldı. O bir melekti. Meleğimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Asel bebeğimizi bulmak için AFAD, Jandarma, Emniyet ve STK’lardan arama kurtarma çalışmalarına katılan 413 personelimize ve gönüllümüze teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag21.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag22.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag23.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag24.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag26.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag29.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag30.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag33.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag35-001.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag-001.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag2.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag6-001.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag8-001.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag11.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag14.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag12.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag16.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag19.jpg

selde-kaybolan-asel-bebegin-cansiz-bedenine-ulasildi-yenicag20.jpg

İlgili Haberler
Asel bebeği arama çalışmaları 5’inci gününde sürüyor
Asel bebeği arama çalışmaları 5’inci gününde sürüyor
Selde kaybolan Asel'i kadavra köpekleri arıyor
Selde kaybolan Asel'i kadavra köpekleri arıyor
Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu: Ellerimden kayıp gitti
Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu: Ellerimden kayıp gitti
Neredesin Asel bebek. Samanlıkta iğne arar gibi onu arıyorlar
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Zülfü Livaneli Atina’da konser verdi Kültür Sanat
Zülfü Livaneli Atina’da konser verdi
Tapu sahipleri dikkat. O işlemi yapmazsanız başınız derde girecek Teknoloji - Otomotiv
Tapu sahipleri dikkat. O işlemi yapmazsanız başınız derde girecek
MasterChef Eda kimdir? MasterChef All Star Eda Karabulut kaç yaşında nereli? Keşfet
MasterChef Eda kimdir? MasterChef All Star Eda Karabulut kaç yaşında nereli?
Trafik kazası geçiren Antalyasporlu Naldo'nun oğlu 48 saat uyutulacak Spor
Trafik kazası geçiren Antalyasporlu Naldo'nun oğlu 48 saat uyutulacak
Burcu Esmersoy’un dekolteli gelinliği olay oldu. İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yaptı Magazin
Burcu Esmersoy’un dekolteli gelinliği olay oldu. İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yaptı
Tebliğcilere esnaftan tepki: Bir daha buraya gelmeyin Güncel
Tebliğcilere esnaftan tepki: Bir daha buraya gelmeyin
Tüccar çiftçiyi çileden çıkardı. Çiftçi öfkesini ağaçlardan aldı Güncel
Tüccar çiftçiyi çileden çıkardı. Çiftçi öfkesini ağaçlardan aldı