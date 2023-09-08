Asel bebeğin cansız bedeni bulundu. Aksaray'daki sel felaketinde kaybolmuştu

Aksaray'da 3 Eylül'de yaşanan sele araçlarında yakalanan Nazif (25)-Hayriye Balcan (25) çifti kurtuldu; annesinin kucağından kayan 3 aylık Asel bebek ise suya kapılarak kayboldu. Kayıp bebeği bulmak için AFAD, jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve STK gönüllerinden oluşan 408 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Asel bebeğin, 5'nci günde Kireçlik mevkisinde cansız bedeni bulundu.

KAYBOLDUĞU NOKTAYA 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU



Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yerinde açıklamada bulundu. 410 kişilik ekibin arama kurtarma çalışmasına katıldığını belirten Kumbuzoğlu, ''STK'larımız, UMKE'miz, izcilik kulübümüz, askerimiz, polisimiz, emniyetimiz, gönüllü vatandaşlarımız yaklaşık 410 arama kurtarma ekibiyle ve köpeklerimizle, dalgıçlarımızla büyük bir mücadele örneği sergiledik. 7/24 gece gündüz çalıştık. Asel bebeğimizle, yüreğimiz aktı. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok üzgünüz ama bebeğimizi bulduğumuzdan dolayı ona da mutluyuz. En azından cansız bedenine ulaşmak aileyi de memnun etti, bizleri de memnun etti. Bu sel felaketleri sadece Aksaray'da değil, ülkemizi birçok yerinde cereyan etti. Dolayısıyla sel felaketlerinde vefat eden başta bebeğimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Ölenlerin mekanları cennet olsun, yaralananlara da Allah'tan şifalar diliyorum'' dedi.



Vali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin, kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride balçık içinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:



''Olay yerinden 3 kilometre aşağıda bulundu. Tabi bu selin özelliği dere suyunu tamamen balçıkla kaplanması. Balçık biliyorsunuz, yapıştıran bir özellik taşıyor. Dolayısıyla taş, ağaç parçalarıyla oluşmuş bir balçık aynı zamanda Asel bebeğimizi kavrıyor ve kapatıyor. Bu şekilde aramayı da zorlaştırdı. İş makinelerinin de yardımıyla arkadaşlarımız, değerli arama kurtarma ekibimiz bu balçığı fark ediyorlar. Bebek de küçük olduğu için işin zor tarafı da buydu; ancak fark ediyorlar ve balçığı üstünden alarak bebeğimize ulaşıyorlar. Bulunma şekli bu şekilde.''

'BİR MEZARI OLACAK'



Asel bebeğin amcası Enver Balcan, ''5'inci günde ölü olarak bulundu. Bir mezarı olacak. Bizim de istediğimiz buydu'' dedi.

KÜTÜĞÜN ALTINDA BULUNDU



Asel bebeğin bulunmasının ardından babası Nazif Balcan ve yakınları, bölgeye geldi. Umutla günlerdir bekleyen Nafiz Balcan, gözyaşlarına hakim olamadı. Balcan'ı, yakınları ve kurtarma ekibindeki görevliler sakinleştirmeye çalıştı.

Asel bebeği bulan ekiplerden Aksaray Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli Miraç Mutlu, bebeğin üzerinde kıyafetleriyle bulunduğunu belirterek, ''Üzerinde kendi elbiseleri mevcuttu. Ayağında çorabı dahi vardı. Ağaç kütüğü üzerine gelmiş ve vücudunda fazla bozulma yoktu. Biz tarama yöntemiyle taradığımız için ekip halinde aldık. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri. Bizim itfaiye ekipleriyle birlikte sağ tarafta ağaç kütüğünün altında yatmış bir şekilde bebeğin naaşını bulduk'' dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğimizin cansız bedenine aramaların 5'inci gününde ulaşıldı. O bir melekti. Meleğimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Asel bebeğimizi bulmak için AFAD, Jandarma, Emniyet ve STK’lardan arama kurtarma çalışmalarına katılan 413 personelimize ve gönüllümüze teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.