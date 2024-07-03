ASELSAN dev anlaşmaya imza attı KAP'a açıklama yapıldı

Kaynak: AA
ASELSAN dev anlaşmaya imza attı KAP'a açıklama yapıldı

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 109,7 milyon dolarlık sözleşmeye imza attığını açıkladı.

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile önemli adım attı.

109,7 milyon dolar değerindeki bu sözleşme kapsamında, Elektronik Harp Sistemlerine dair olarak imzalandı.

Bu yeni iş sözleşmesi, ASELSAN'ın cirosunu pozitif yönde etkilenmesi tahmin ediliyor.

YÜZDE 52 PAY

ASELSAN'ın net satışlarındaki pay, bu anlaşmaya göre yüzde 52 oldu. Ticari alacaklarda ise yüzde 42 paya sahip. Bu rakamlar, şirketin mali tablosunda önemli bir konumda bulunuyor.

YENİ İŞ İLİŞKİSİNİN ETKİLERİ

Yeni iş ilişkisi, şirketin cirosunu artıracak. ASELSAN yetkilileri, yapılan bu anlaşmanın şirket için önem arz ettiğini söyledi.

Savunma sanayii alanındaki yatırımların, ASELSAN'ın büyümesine katkı sağlayacağı da aktarıldı.

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