ASELSAN geliştirdi. F-16'lara burun radarı takıldı

ASELSAN'dan F-16'lara burun radarı hamlesi...ASELSAN'ın AESA uçak burun radarını F-16 uçaklarına taktı.

AESA uçak burun radarı son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretildi.



Milli havacılık teknolojilerinde tarih yazılıyor. ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı. AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibini yapabiliyor. Yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma, görüş ötesi füze güdümü ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımları sağlaması bekleniyor.