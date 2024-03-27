ASELSAN geliştirdi. F-16'lara burun radarı takıldı

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ASELSAN geliştirdi. F-16'lara burun radarı takıldı
ASELSAN tarafından çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı.

ASELSAN'dan F-16'lara burun radarı hamlesi...ASELSAN'ın AESA uçak burun radarını F-16 uçaklarına taktı.

AESA uçak burun radarı son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretildi.

Milli havacılık teknolojilerinde tarih yazılıyor. ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı. AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibini yapabiliyor. Yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma, görüş ötesi füze güdümü ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımları sağlaması bekleniyor.

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