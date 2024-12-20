ASELSAN ve SSB arasında yeni tedarik anlaşması

Kaynak: DHA
ASELSAN ve SSB arasında yeni tedarik anlaşması

Askeri Elektronik Sanayii, Savunma Sanayii Başkanlığı ile bazı güvenlik sistemlerinin tedarikine ilişkin 94,5 milyon dolar tutarında sözleşmeler imzaladı.

Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile bazı güvenlik sistemlerinin tedarikine ilişkin 94,5 milyon dolar tutarında sözleşmeler imzaladıklarını açıkladı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; Denizaltı Torpido Karşı Tedbir, Hava Komuta Kontrol Sistemleri ve Kent Güvenliği Projeleri kapsamında güvenlik sistemlerinin tedarikine ilişkin toplam tutarı 94,5 milyon ABD doları olan sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2025-2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecek" denildi.

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