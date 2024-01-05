ASELSAN’dan 21,4 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ASELSAN tarafından yapılan bir duyuruda, şirketin uluslararası müşterileri ile hava savunma ve haberleşme sistemlerinin ihracatı için toplamda 21 milyon 411 bin 200 dolar değerinde iki ayrı uluslararası satış anlaşması imzalandığı belirtildi.

ASELSAN

ASELSAN, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde yer alıyor. Ayrıca, ASELSAN yıllık cirosunun ortalama yüzde 7’sini, kendi özkaynakları ile finanse edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayırmaktadır. Bu alanlarda ASELSAN, sürdürülebilirlik ve inovasyonu öne çıkaran politikaları, Ar-Ge yetkinliği ve bilimsel yaklaşımları ile sağlık, ulaşım, enerji, akıllı sistemler ve güvenlik alanlarında kritik teknolojiler geliştirmektedir.

ASELSAN’IN FAALİYET ALANLARI

ASELSAN, Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşudur ve çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Şirketin faaliyetleri arasında: Haberleşme ve bilgi teknolojileri, Radar ve elektronik harp, Elektro-optik, Aviyonik, İnsansız sistemler, Kara, deniz ve silah sistemleri, Hava savunma ve füze sistemleri, Komuta kontrol sistemleri, Ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojileri yer alıyor.