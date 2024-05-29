ASELSAN'dan ilk çeyrekte rekor kar

Kaynak: AA
ASELSAN'dan ilk çeyrekte rekor kar

Tarihin en yüksek bakiye siparişi aldığını açıklayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ilk çeyrek karda 1,2 milyar liraya ulaşıldığını açıkladı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'dan açıklama... 11,1 milyar dolarlık bakiye siparişlerine ulaşıldığını belirten Akyol verimli bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

Enflasyon muhasebesinin uygulandığı 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklanan ASELSAN'da ilk çeyrek net karı 1,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Şirketin üç aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış yaşandı. Böylece kurumun brüt karı 15,1 milyar liraya ulaştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artış gösterdi, 3,4 milyar liraya çıktı.

ASELSAN'IN BAKİYE SİPARİŞLERİ 11,1 MİLYAR DOLAR OLDU

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

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