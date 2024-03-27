ASELSAN'dan net kar 7,4 milyar lira

Kaynak: AA
ASELSAN'dan net kar 7,4 milyar lira
ASELSAN, 2023'te 7,4 milyar lira net kar elde etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: "2023 yılında aldığımız 5 milyar dolarlık sipariş ile şirketimizin 2023 sonunda bakiye siparişleri, tarihi rekor seviye olan 11 milyar dolara ulaştı" dedi.

ASELSAN'dan kar açıklaması...Şirket 2023 finansal sonuçlarını açıkladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yıllık cirosu geçen yıl 2022'ye göre yüzde 10 büyüdü ve 73,6 milyar liraya ulaştı. Şirketin brüt karı ise aynı dönemde yüzde 13 yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı yüzde 14 artış gösterdi. Böylece brüt kar, 16 milyar liraya yükseldi.

ASELSAN'da FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Net kar ise 7,4 oldu.

ASELSAN'ın 2023 yılını başarıyla tamamladığını ifade eden Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'ye ve ordumuza birçok yeni ve kritik teknolojiyi kazandırdıklarını ifade etti. Akyol " CENK, AKREP ve ALPER radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası, Gözde Güdüm Kiti, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, ODAKAN kamera ailesi 2023’te ilk defa envantere giren ürünlerimizin sadece bir kısmıdır." dedi

Son Haberler
Aziz Yıldırım’la ilgili bomba gelişme! Fenerbahçe'nin 2 Nisan’daki kritik toplantısına katılacak mı? Spor
Aziz Yıldırım’la ilgili bomba gelişme! Fenerbahçe'nin 2 Nisan’daki kritik toplantısına katılacak mı?
Köprüyü yıkan geminin şok detayı ortaya çıktı Dünya
Köprüyü yıkan geminin şok detayı ortaya çıktı
Sinem Kobal ünlü dizinin setinden paylaşım yaptı. Hayranları heyecanlandı Magazin
Sinem Kobal ünlü dizinin setinden paylaşım yaptı. Hayranları heyecanlandı
Türk Holding dev maden şirketini satın aldı. 56 ülkede faaliyet gösteriyor Gündem
Türk Holding dev maden şirketini satın aldı. 56 ülkede faaliyet gösteriyor
Depresyon ve menopoza iyi geliyor. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Depresyon ve menopoza iyi geliyor. İşte şifa deposu ot
Hakem döven Faruk Koca’ya bir şok daha Spor
Hakem döven Faruk Koca’ya bir şok daha
Dolar sabah sürprizi yaptı Ekonomi
Dolar sabah sürprizi yaptı