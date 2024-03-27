ASELSAN'dan net kar 7,4 milyar lira

ASELSAN'dan kar açıklaması...Şirket 2023 finansal sonuçlarını açıkladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yıllık cirosu geçen yıl 2022'ye göre yüzde 10 büyüdü ve 73,6 milyar liraya ulaştı. Şirketin brüt karı ise aynı dönemde yüzde 13 yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı yüzde 14 artış gösterdi. Böylece brüt kar, 16 milyar liraya yükseldi.

ASELSAN'da FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Net kar ise 7,4 oldu.

ASELSAN'ın 2023 yılını başarıyla tamamladığını ifade eden Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'ye ve ordumuza birçok yeni ve kritik teknolojiyi kazandırdıklarını ifade etti. Akyol " CENK, AKREP ve ALPER radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası, Gözde Güdüm Kiti, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, ODAKAN kamera ailesi 2023’te ilk defa envantere giren ürünlerimizin sadece bir kısmıdır." dedi