ASELSAN’dan 'PUHU 3 LT' paylaşımı

ASELSAN'dan PUHU 3-LT paylaşımı...Haberleşme tehdidine karşı ASELSAN tarafından tasarlanan PUHU 3-LT’nin yeni teslimatlar için hazırlandığını açıkladı.

ASELSAN’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Haberleşme Elektronik Destek ailesinin yeni ve en güçlü üyesi PUHU 3 T sistemlerimiz, teslimatlar için sabırsızlanıyor" ifadesi kullanıldı. ASELSAN'dan yapılan açıklamada PUHU 3-LT'nin fırklı araç konfigürasyonlarında, zorlu sahalarda dahi her türlü haberleşme tehdidine karşı tasarlandığı belirtildi. Ayrıca PUHU 3-LT'nin ASELSAN'ın 40 yıllık elektronik harp deneyimiyle geliştirildi kaydedildi. .

ASELSAN'ın paylaşımında PUHU 3-LT’nin yüksek hızlı spektrum tarama, sinyal tespiti ve analizi, hassas yön kestirimi ve konum bulma, yapay zeka destekli elektronik harp algoritmaları, ağ destekli elektronik harp hızlı ve otomatik kurulum, toplanma ve yer değiştirme kabiliyetleri sunduğu belirtildi.