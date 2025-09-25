ASELSAN'dan rekor! Değeri 1 trilyon lirayı aştı

ASELSAN'nın Borsa İstanbul'daki değeri 1 trilyon liraya ulaştı. ASELSAN, BIST 100'de bu değere ulaşan ilk şirket oldu.

HİSSE FİYATI 220,80 LİRAYA ULAŞTI

ASELSAN'ın hisse fiyatı yıla 72,50 liradan başladı. Takip eden aylarda yükseliş eğiliminde hareket eden hisse fiyatı bugün itibarıyla 220,80 liraya ulaştı.

Böylece ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol'un 2024'te açıkladığı aselsaneXt vizyonu çerçevesinde şirketin, 'alanında en iyi ürünleri yapma', 'oyun değiştirici teknolojileri geliştirme' ve 'ihracat odaklı büyüme' olmak üzere 3 ana hedefi bulunuyor.

ASELSAN, 2030 yılında dünya çapında savunma sanayisinin ilk 30 şirketi arasında yer almak için çalışıyor. Şirket, Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynarken, Borsa İstanbul'da da en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda bulunuyor.