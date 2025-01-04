ASELSAN'la Aziz Yıldırım'ın şirketi imzaladı. KAP'a açıklama yapıldı

Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi ile ASELSAN, deniz platformları için önemli bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma, 210 milyon euro değerinde ve 2029’a kadar teslimat yapılacak.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi, ASELSAN ile büyük bir anlaşmaya imza attı. ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden birini oluşturuyor.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında, deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikini kapsayan bir sözleşme imzalandığını belirtti. Bu önemli anlaşmanın değeri ise 210 milyon 182 bin 574 Euro olarak duyuruldu.

Söz konusu sözleşme kapsamında yapılacak teslimatlar, 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında, çeşitli deniz platformlarına yönelik ileri teknoloji sistemlerinin tedarik edilmesi planlanıyor.

ASELSAN’ın savunma sanayiindeki tecrübesi ve DEARSAN’ın yerli gemi projeleri konusundaki başarıları, bu iş birliğinin önemini artırıyor. Türkiye’nin deniz gücünü daha da pekiştirecek bu projede, yerli üretimin ve teknolojinin ön planda olması bekleniyor.

DEARSAN Tersanesi, Türk savunma sanayiinde uzun yıllardır yerli gemi projeleriyle tanınıyor. Bu tersane, yüksek kaliteli deniz platformları üretimiyle ülkenin denizcilik alanındaki gücünü artırıyor. Ayrıca, şirketin savunma sanayiine katkıları, Türkiye'nin askeri deniz gücünü modernize etme çabalarıyla paralel bir şekilde devam ediyor.

ASELSAN’ın savunma sanayii alanındaki güçlü varlığı, bu yeni anlaşma ile bir kez daha kanıtlandı. Elektronik harp, radar, haberleşme ve sualtı sistemleri gibi kritik alanlarda yerli ve milli çözümler sunan ASELSAN, bu projeyle Türk deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. İş ortaklığı, Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.