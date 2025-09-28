Asena geri döndü: 40 milyonluk Bentley’le gündemde!

Uzun süredir sahnelerden uzak, organizasyon işlerine odaklanan Asena, boşanma haberiyle gündeme gelmişti. 2017’de Hasan Dere ile evlenen ünlü oryantal, sessizce ayrılmıştı.

Çift, ayrılığı ortak açıklamayla duyurdu:

“Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. Asena Çakmak – Hasan Dere”

40 MİLYONLUK LÜKS ARACI GÜNDEM OLDU

Asena, boşanmanın ardından Nişantaşı’nda 40 milyon liralık Bentley’iyle görüntülendi. Aracın kendisine ait olduğunu vurgulayan oryantal, “Ruhsatta benim adım yazıyor” dedi.

“İSTEYENE RUHSATI GÖSTERİRİM”

Hasan Dere’den yeni boşanan Asena, Nişantaşı’nda Almanya plakalı lüks Bentley’iyle dikkat çekti. Aracın 40 milyon lira değerinde olduğunu belirten oryantal, “Plakada onun baş harfleri var ama bu benim aracım. İsteyene gösteririm, ruhsatta benim adım yazıyor” diye konuştu.

SAHNEYE GERİ DÖNÜŞ

Boşanma sorularına, “Vatana millete hayırlı olsun” esprisiyle yanıt veren Asena, sahneye dönüş müjdesi verdi: “Kaldığımız yerden devam. Ayın 27’sinde Bülent Ersoy’la sahnem var.” Evlilikte sahne çalışmalarına baskı olup olmadığı sorusuna, “Ben evlilikse evlilik yapmak isterim. Evlilik gibi evlilik olsun isterim. Bir şeye yöneleyim, bir şeye odaklanayım. Şimdi ise dans zamanı” dedi.

Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, Asena, Ataşehir’deki mekânda Bülent Ersoy’dan önce sahne aldı. Performans öncesi soruları yanıtlayan Asena, “Sanki ilk sahnem... Hiç hayatımda dans etmemişim... Bilmiyorum inanılmaz heyecanlıyım, 8 senenin üzerine böyle bir heyecan korkunç bir şey” dedi.

“8 yılda neler değişti?” sorusuna, “Bir iş kadını Asena oldu, evli bir Asena oldu. Küçükken de Almanya’daydım, babaannem ile yaşamıştım tekrardan Almancı oldum” yanıtını verdi.

“Hangisinde daha başarılıydınız?” sorusuna ise, “Hepsinde çok başarılıydım. Benim için hepsi birbirinden değerliydi, tecrübeydi. Beni geliştirdiğine inanıyorum, çok bilgi topladım” dedi.

Genç görünümünün sırrı sorulduğunda, “Ben de ufak tefek şeyler yaptırdım, yaptırmayanı dövüyorlar resmen şu zamanda. Bu normal bir şey haline geldi. Ufak tefek dokunuşlar, güzel, doğru dokunuşlar olduğu zaman güzel olan yapmasın ama ihtiyacı olan yaptırsın. Erkekler de yaptırıyor. Kendilerini güzel bulmadıkları bir şeyi yaptırsınlar ama doğru doktorlarla doğru işler yaptırsınlar ben bunu komple destekliyorum” yanıtını verdi.

Asena’nın, sahneye dönme isteği nedeniyle eşinin ailesinin karşı çıkması sonucu boşandığı iddia edilmişti. Bu iddialara, “Bu gece bir totem yaptım sadece dansım hakkında konuşmaktı... Açıklamayı kendi sayfamda yaptım siz de bana bu konuda destek verirseniz sevinirim” diyerek yanıt verdi.

ASENA KİMDİR?

Asena, gerçek adıyla Onur Çakmak (ya da resmi adıyla Asena Onur Çakmak), 1977 yılında İstanbul'da doğdu.

Aslen Rize kökenli bir babanın ve Rusya'nın Krasnogorsk kentinden bir annenin çocuğu olan Asena, henüz 3 aylıkken babaannesiyle Almanya'ya taşınmış ve çocukluğunu burada geçirdi.

15 yaşında Türkiye'ye dönen sanatçı, küçük yaşta bale eğitimi almış, kayak sporuyla uğraştı ve iyi derecede Almanca ile İngilizce biliyor.

Asena, 1990'ların sonlarında profesyonel dans hayatına adım atmış ve Türkiye'de oryantal dansı bir sanat dalı olarak tanıtan öncü isimlerden biri oldu.

1995'te Mustafa Topaloğlu'nun desteğiyle sahneye çıkan Asena, 1998'de tam profesyonelliğe ulaştı ve Türkiye'de ilk kez oryantal dansı spor branşı olarak kabul ettiren çalışmalara öncülük etti.

Uluslararası üne kavuşan Asena, Mick Jagger, Tina Turner, Bill Clinton, Kraliçe Elizabeth, Mel Gibson ve Elizabeth Taylor gibi isimler önünde performans sergiledi; hatta 2008'de Paris Hilton ile dans etti.

2001'de ilk albümü "Asena Oyun Havaları"nı İbrahim Tatlıses'in şirketinden çıkarmış, kostümlerini kendisi tasarlamış ve darbuka gibi enstrümanları oryantal dansa entegre ederek yenilikler getirmişti.

Ayrıca Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda Oryantal Danslar As Başkanı olarak görev yapmış, lisanslı kick boks sporcusu kimliğiyle de dikkat çekmişti.

Asena, 2000'lerin başında İbrahim Tatlıses ile 4 yıl süren fırtınalı bir ilişki yaşamış, ayrılıkları şiddet iddiaları ve dava ile gündeme gelmişti.

2006'da iş insanı Serhat Fafal ile kısa süreli bir birliktelik yaşamış, 2017'de ise Hasan Dere ile evlenmişti.

Aşkı için Türkiye’yi terk etmişti! Oryantal Asena’nın 8 yıllık evliliği sessiz sedasız bitti...