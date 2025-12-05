Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Bez Bebek dizisinde birlikte rol aldığı Evrim Akın hakkında kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia eden Asena Keskinci yeni dizisi Jasmine ile gündeme geldi.

EROTİK SAHNELERİ TEPKİ ÇEKTİ: HİÇ YAKIŞTIRAMADIM

Fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa adım atan Asena Keskinci dizideki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki açıklamaları günlerdir magazin manşetlerinde.

Keskinci, Akın'ın kendisine kötü davrandığını ve zorbalıklarına maruz kaldığını söyleyerek 'Bu kadın benim üvey annem' demişti. Keskinci yeni projesi 'Jasmine' ile tüm dikkatleri üzerine çekti. HBO Original dizisinin fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan sahnelere tepki yağdı.

Genç oyuncunun iç çamaşırlı yatak sahneleri tepkilere neden oldu. Keskinci için sosyal medyada; 'Yönetmenlerin fantezisi hiç bitmiyor', 'Bu rolü hiç yakıştıramadım', 'Asena bu ne hal?', 'Şu filme nasıl izin veriliyor?' gibi yorumlar yapıldı.

JASMİNE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

“Jasmine”, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamla ölüm arasında sıkışıp kalan genç bir kadının zorlu yolculuğunu anlatıyor.

Nakil listesine girebilmek için zamana karşı yarışan Yasemin’in yanında, ona neredeyse bağımlılık düzeyinde bağlı olan üvey kardeşi Tufan’dan başka kimse yok. Ancak Yasemin’in hayata tutunma çabası ilerledikçe, iki kardeşin dünyası daha karanlık, daha tehlikeli bir hale bürünmeye başlıyor. İlişkilerindeki sınırlar bulanıklaşıyor ve onları geri dönülmez bir noktaya doğru sürüklüyor. Dizi, insan zihninin kırılgan yanlarını, saplantının nasıl bir yıkıma dönüşebileceğini ve yaşamak uğruna verilen mücadelelerin bedelini çarpıcı bir anlatımla ele alıyor.