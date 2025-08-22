Asensio'ya dünya devi talip oldu

Paris Saint Germain'de gözden düşen İspanyol yıldız Marco Asensio için Fenerbahçe'nin ardından Bayern Münih de devreye girdi.

Sarı Lacivertli yönetimin yüksek maliyeti nedeniyle transferini askıya aldığı Asensio'yu hücumda çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle kadrosuna katmayı planlayan Bayern Münih'in kısa süre içerisinde resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; PSG ile Bavyera ekibi arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle bu transferin gerçekleşme olasılığı yüksek görülüyor. Eğer Bayern Münih ikna edici bir teklifle ilgisini doğrularsa, Asensio kariyerini yeniden canlandırma hedefiyle Almanya'nın yolunu tutacak.