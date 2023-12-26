Asfalt silindiri 7 aracı ezdi

Kaynak: İHA
Asfalt silindiri 7 aracı ezdi
Ankara’da yol çalışması esnasında, asfalt silindiri yokuşta aşağı sürüklendi. Silindir 7 aracı ezdi.

Kaza, Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Yol çalışması yapıldığı esnada, sürücü asfalt silindirinin kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı sürüklenen silindir, 7 aracı ezdi.

Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza esnasında olay yerinde olan Nurettin Aydın adlı mahalle sakini, şahit olduklarını İHA’ya anlattı.

Aydın, silindirin kendisinin oturduğu apartmandan kendisi geri geri çıkarken yukarıya doğru çıktığını belirtirken, “Tek bir kişi vardı silindirde. Tam tepeye çıktı ben o arada geri geri çıktım bir araba geldi arkamdan. O anda silindir yukarıda döner gibi oldu. Kendisi dönüyor zannettim, kayıyormuş. Silindir çok hızlanmıştı ben arabamı aşağıya bıraktım. Koştum geldim. Bütün arabalara vurarak buraya indi. 7 tane arabaya vurdu. Arabaların içinde kimse yoktu, park halindeydi" dedi.

Kazada maddi hasar alan araçlar, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından çekiciyle kaldırıldı.

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