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Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj

Son zamanların en çok aratılan sorular, "Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin yarın açıklanacağını duyururken Bakan Bilgin'den dikkat çeken bir asgari ücret mesajı geldi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 22:15
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Asgari ücret açıklamasına saatler kala Bakan Bilginden önemli mesaj

Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
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Milyonlarca çalışanın gözü kulağı ise asgari ücretin ne kadar olacağında... Türk iş teklifini 9 bin lira olarak duyurmuş, Erdoğan ise 9 bin lira olma ihtimaliyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Gözler yarına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sosyal medyada heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

"VERİRLERSE MASAYA OTURURUZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıklamıştı. Atalay "Türk- İş’in resmi teklifi 9 bin TL, verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız" demişti. Asgari ücretle ilgili milyonların beklediği açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı için Meclis'e giriş yaptığında gazetecilerin asgari ücrete dair sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Bugün açıklama olur mu, bekleyelim mi?" sorusuna "Beklemeye devam" yanıtını vermişti. Dakikalar sonra grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda milyonların beklediği açıklamayı yaptı.

Erdoğan, 'Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.' dedi.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN LİRA OLUR MU?

Erdoğan TÜRK-İŞ'in 9 bin liralık asgari ücret talebine ilişkin de çok kritik bir mesaj verdi. "Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Bakanımla, işveren sendikası başkanıyla otururuz konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun mesulünde bunların hepsini düşüneceğiz. Ama sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Gözler Erdoğan'ın perşembe günü yapacağı asgari ücret konuşmasına kilitlenmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir asgari ücret paylaşımı geldi. Bakan Bilgin sosyal medya hesabından, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" paylaşımında bulundu.

İşte Bakan Bilgin'in paylaşımı;

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ON8
21.12.2022 23:05
Onbin olsa ne yazar koli yumurta 78 TL. En ucuz kaşar 120 TL.vs.vs.  
 
şerif
21.12.2022 22:34
enflasyonla mücadele mi :D  
 
Zekeriya key
21.12.2022 22:34
Sayın erdoğan yarınki acıklıyacağınız asgari ücret çalışan vatandaşları memnun edici bir rakam olsun ki millet rahat bir nefes alsın paranın hiçbir değeri olmadığından kimse birşey anlamıyor  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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