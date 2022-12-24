Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 2022 Aralık ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nı yayınladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını kapsayan açlık sınırı, kasım ayında 8 bin 657 TL iken aralık ayında 9 bin 59 TL’ye çıktı. Bir ailenin aylık kira, fatura, eğitim, sağlık, giyim gibi tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise kasımda 25 bin 422 bin TL iken aralık ayında 26 bin 124 TL’ye ulaştı.

Birleşik Kamu-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, “Açlık sınırının 9 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 26 bin lirayı aştığı aralık ayında, iktidarın belirlediği 8 bin 500 liralık asgari ücret, açlık sınırının 559 lira, yoksulluk sınırının ise 17 bin 624 lira altında kaldı” denildi.

AYLIK MUTFAK MASRAFI 402 LİRA ARTTI

Açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 402 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 300 lira artarak 17 bin 65 liraya yükselmiş oldu. Aralıkta yoksulluk sınırı önceki aya göre de 702 lira arttı.

2022’de açlık sınırı toplam 4 bin 493 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 1192 lira yükseldi.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 12 bin 612 liralık artış gösterdi.

ET VE YUMURTA HARCAMALARI 1 YILDA 906 TL ARTTI

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarına göre, sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 212 lira, 2022’nin tamamında ise 906 lira arttı. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 4 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 84 liralık artışla 228 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama aralıkta bir önceki aya göre 55 lira artarak 2 bin 455 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 1.132 liralık artış oldu.

Meyve için harcanması gereken para aralıkta 36 lira artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 312 lira artarak 656 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 45 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 735 lira artarak 1.157 lira oldu.

Aralıkta, 52 lira artarak 935 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 487 lira arttı.

AİLEDE 2 KİŞİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞSA BİLE YOKSUL

Birleşik Kamu-İş’ten yapılan açıklamada, aynı aileden iki kişinin asgari ücretle çalıştığı ailelerin bile yoksulluk sınırının oldukça altında kalan bir gelirle yaşamak zorunda kaldığına vurgu yapıldı.

“Kaldı ki, Türkiye'deki ailelerin çok büyük bir bölümünde sadece bir kişi çalışıyor” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 25 milyon 397 bin hale bulunuyor. Bu hanelerin yüzde 26,8'inde (6 milyon 806 bin hane) hiçbir çalışan bulunmuyor. Yüzde 41,4'ünde ise (yaklaşık 10 milyon 514 bin hale) sadece bir kişi çalışıyor. İki kişinin çalıştığı ailelerin oranı ise yüzde 23,7'de (6 milyon 19 bin hane) kalıyor. Hanelerin geri kalan yüzde 8,1'lik bölümünde ise ikiden fazla çalışan bulunuyor.”