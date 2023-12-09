Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?

Ocak ayında verilecek asgari ücret ne kadar olacağına dair soru işaretleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında netlik kazanması bekleniyor. 2024 yılı asgari ücretin ne kadar kaç TL olacağına ilişkin bazı söylentiler mevcut. Peki, asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Ocak ayında ödenecek asgari ücret tutarı vardı. Peki, asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin açıklanacağı tarihe kadar merakları giderecek açıklamalar yapan Bakan Işıkhan, asgari ücrete bu yıl tek zam geleceği bilgisini yineledi.

Çalışanların alım gücünü kaybetmeyecek şekilde yüzde 53,5 oranında asgari ücret zammıyla yeni ücretin 17,500 TL olmasına dair soruyu yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız." dedi.

İşveren desteğine ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine ise "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." açıklamalarında bulundu.

2024 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Bakan Vedat Işıkhan "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" dedi.

Asgari ücrete tek zam olacağını yinelenen Işıkhan, "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık" dedi.

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