Asgari ücret görüşmelerinde bir ilk yaşandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak sonuçta

Milyonların gözünü kulağını çevirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşandı. Komisyon toplantısına katılan Türk-İş heyetinde 4 işçi yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret görüşmelerinde bir ilk yaşandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak sonuçta

Asgari Ücret Tespit Komisyonun toplantısında bir ilk yaşanırken, komisyon tarihinde Türk-İş heyeti kapsamında 4 işçi yer aldı.

TOPLANTIDA 4 İŞÇİ YER ALDI

Komisyon heyetinde kasiyer, hastane işçisi, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan taşeron işçisi toplantında çalışanların taleplerini anlattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda, işçi heyetine Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık yaptı.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik Türk-İş heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı.

Adana'da hastanede işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan üç çocuk babası enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da yaşayan üç çocuk babası Karayolları işçisi Durmuş Öztürk, milyonlarca asgari ücretli adına pazarlık masasında yer aldı.

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ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEMEDİKLERİNİ ANLATTILAR

Komisyonda görüşleri sorulan işçiler, asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini dile getirdi.

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