Asgari ücret için masadaki rakam sızdırıldı. Son 50 gün... Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Asgari ücret, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın yaşam standartlarını belirleyen en önemli unsurlardan biri. 2025 yılı için yapılacak zam, özel sektörde çalışanların kaderini de etkileyecek. Masadaki ilk teklifin net 24.057 TL olduğu bilgisi sızdırıldı ve bu durum, çalışanlar arasında merak uyandırdı.

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelecek. Geçmişteki artışlar, genellikle enflasyon oranıyla paralel seyretti veya bu oranı aşan bir artış gerçekleştirildi. Bu yıl da komisyon, öncelikle enflasyon verilerini dikkate alacak.

2024 yılı için net 17.002 TL, brüt ise 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, enflasyon karşısında erimeye devam ediyor. Çalışanlar, 2025 yılı için yapılacak zamın belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle artan fiyatlar, asgari ücretin değerini düşürmekte.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri kritik bir rol oynuyor. Orta Vadeli Program (OVP) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tahminleri doğrultusunda, yıl sonu enflasyonu yüzde 41,50 olarak öngörülüyor. TCMB anketine göre bu oran, yüzde 45'e kadar çıkabiliyor. Bu tahminler, asgari ücret pazarlıklarında masaya konulacak rakamı etkiliyor.x

Farklı finansal kuruluşlar, asgari ücretin geleceği hakkında çeşitli tahminlerde bulunuyor. Anadolu Ajansı'nın tahmini yüzde 42,64 enflasyon ile asgari ücretin 24.251 TL olacağı yönünde. x

Reuters ise benzer bir tahminle 24.304 TL seviyesini işaret ediyor. Öte yandan, Finansal Kurumlar Birliği, enflasyonun yüzde 49,39 olacağını ve asgari ücretin 25.399 TL’ye yükselebileceğini öngörüyor. Tüm bu rakamlar, asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak veriler arasında yer alıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor.