Asgari ücret iki ayda mum gibi eridi. Kayıp bakın kaç TL'ye ulaştı

Kaynak: Haber Merkezi Abdullah İstenci
Asgari ücret iki ayda mum gibi eridi. Kayıp bakın kaç TL'ye ulaştı
Asgari ücret çalışanların maaşları iki ayda enflasyona yenik düştü. 17 Bin 2 liralık asgari ücretli açıklandığında dolar bazında karşılığı 579 dolardı. Bugüne kadar kaybı 34 dolara ulaştı. Gelin hesaplayın kayıp ne kadar olmuş. Çıkan rakamı görünce vah asgari ücretli vah diyeceksiniz...

Asgari Ücretini 27 Aralık 2023 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıkladığı 17 bin 2 liracık asgari ücret aradan geçen iki ay içinde mum gibi eridi. Asgari ücretin dolar karşılığında kaybettiği miktar bin lira çoktan aştı bile...

Asgari Ücretin 17 Bin 2 lira olarak açıklandığı 27 aralık günü dolar serbest piyasada 29,34 liraydı. Asgari ücretle o gün 579 dolar alınabiliyordu. Aradan iki ay geçti. Dolar kuru bugün 31,18 TL. Asgari ücretli bir vatandaş döviz almaya kalksa 17 bin 2 lir ile ancak 545 dolar alabilecek. Arada 34 dolarlık fark oluştu. Bu da 1.060 lira demek. Asgari ücretli aradan geçen 2 aydaki kaybı şimdiden büyük boyutlara ulaştı.

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