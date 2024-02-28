Asgari ücret iki ayda mum gibi eridi. Kayıp bakın kaç TL'ye ulaştı

Asgari Ücretini 27 Aralık 2023 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıkladığı 17 bin 2 liracık asgari ücret aradan geçen iki ay içinde mum gibi eridi. Asgari ücretin dolar karşılığında kaybettiği miktar bin lira çoktan aştı bile...

Asgari Ücretin 17 Bin 2 lira olarak açıklandığı 27 aralık günü dolar serbest piyasada 29,34 liraydı. Asgari ücretle o gün 579 dolar alınabiliyordu. Aradan iki ay geçti. Dolar kuru bugün 31,18 TL. Asgari ücretli bir vatandaş döviz almaya kalksa 17 bin 2 lir ile ancak 545 dolar alabilecek. Arada 34 dolarlık fark oluştu. Bu da 1.060 lira demek. Asgari ücretli aradan geçen 2 aydaki kaybı şimdiden büyük boyutlara ulaştı.