Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde toplandı. İşçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan bir taşeron işçi toplantıya katılarak, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Işıkhan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

*Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetimiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir. Komisyon asgari ücreti belirlerken ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. İşçilerin geçim şartlarını göz önünde bulunduracağız.

*Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 1 1yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.

*İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek.

*Birçok vatandaşımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz ve bunların da farkındayız. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızı eski günlerine kavuşturacağız. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. Dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücretteki iyileştirmeler bunun net kanıtıdır. 2023 başında belirlediğimiz asgari ücreti temmuz ortasında ilave artışla ikinci kez artırdık. Bir yılda yüzde 107'lik zam oranıyla işçimizi enflasyona ezdirmedik.

"TİSK BAŞKANI ARZUMUZ MUTABAKAT"

TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol da açıklamalarında şunları söyledi:

"İşçi olmadan işveren olmaz. İstihdamın korunması için verilecek desteklerin bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme de atılacak önemli adımlardan biri. Süreci en hızlı şekilde, dengeli rakam ve mutabakatla tamamlama arzusundayız."

"HEYETTE İLK KEZ 4 İŞÇİ YER ALACAK"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Asgari ücret çlık sınırının altında ekonomide yaşanan olumsuzların sorumlusu işçiler değildir

Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Komisyonda görev yapacak işçi kardeşlerimiz yaşadıkları sıkıntıları doğrudan tüm ülkeye anlatacak. Asgari ücret milyonlarca çalışan ve ailesi tarafından takip edilmelidir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması tüm işçilerin talebiyle bu geçtiğimiz yıl uygulamaya girdi.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.