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Dünya basını Türkiye'deki asgari ücret zammını böyle gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı için asgari ücreti 8.506 TL olarak açıklarken, bu rakam dünya basınında da yer aldı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 21:30
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Asgari ücret zammını dünya basını böyle gördü

Dünya basını Türkiye'deki asgari ücret zammını böyle gördü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti  açıkladı.

Erdoğan, asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylelikle yüzde 50'nin üzerinde bir artış gerçekleştirilmiş oldu.

Türkiye'de yeni yıl için belirlenen asgari ücreti uluslararası medya da yakından takip etti. Bloomberg, "Türkiye'de asgari ücret, 2023'te yüzde 55 artacak." diye yazdı.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık net asgari maaşın 8 bin 500 lira (455 dolar) olacağını söyledi." notu paylaşıldı.

6 YIL SONRA İLK KEZ ARA ZAM YAPILDI

Erdoğan'ın, enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'a düşmesini beklediğine dair ifadelerine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Hükümet, geçen ocak ayında asgari ücreti yüzde 50,5 gibi rekor bir oranda artırdı ve ardından 6 yıl sonra ilk kez yaklaşık yüzde 30'luk artışla ara zam ekledi."

REUTERS: GEREKİRSE YENİDEN ZAM YAPILABİLİR

Reuters, haberinde "Türkiye, 2023 için aylık asgari ücreti yüzde 55 artırdı." başlığına yer verdi.

Söz konusu artışın, temmuz ayında belirlenen seviyeden yüzde 55, ocak ayından itibaren ise yüzde 100 artışa işaret ettiği anımsatıldı.

Haberde, "Erdoğan, gerekirse asgari ücrete yeniden zam yapılabileceğini söyledi." denildi.

FİNANCİAL TİMES: ENFLASYONU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEMEYECEK

Haberi canlı blog sayfasından aktaran Financial Times, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde yüzde 55'lik asgari ücret artışının gerçekleştirildiğini aktardı.

Yeni yılda asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak ödeneceği belirtilerek, şu not paylaşıldı:

"Türkiye Merkez Bankası, asgari ücret artışının enflasyonu önemli ölçüde etkilemeyeceğini söyledi."

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