Asgari ücrete ara zam yapacak şirketlerin tam listesi. İsim isim belli oldu

Türkiye’de büyüyen ekonomik kriz vatandaşın alım gücünü eritti. Temmuz ayında asgari ücrete yapılmayan zam sonrası vatandaşı geçim derdi sardı.

Ev kirası gıda harcamaları derken, vatandaş neye nasıl yetişeceğini kara kara kara düşünüyor.

Çalışanlarını kaybetmek istemeyen birçok özel sektör, çalışanlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaparak enflasyon karşısında güçlü adım attı.

ALIM GÜCÜ YİNE ÜCRETLİYİ VURDU

Alım gücündeki düşüş, en çok ücretli kesimi derinden etkiliyor. 2024 Temmuz’da asgari ücrete zam yapılmaması, çalışanların geçim derdini daha da artırmış durumda. Özel sektörde nitelikli eleman sıkıntısının had safhada olduğu bu süreçte, şirketler çalışanlarını kaybetmemek için ara zam yaptılar.

ŞİRKETLERİN ARA ZAMLARI

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, Turkcell’den IGA’ya, Eczacıbaşı’ndan Sabiha Gökçen’e, Garanti BBVA’dan Yapı Kredi’ye birçok şirket, çalışanlarına ara zam yaptı. Şirketler, yüzde 20 ile 30 arasında değişen oranlarda zam yapama kararı aldı.

Turkcell: Çalışanlarına yüzde 25 oranında zam yapma kararı aldı.

IGA: Yüzde 20 ara zam yaparken performans yönetim sistemi ve prim sistemini de ekledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı: Çalışan maaşlarına Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 25 ara zam yaptığını açıkladı.

Çelebi Yer Hizmetleri: Maaş ve yan haklarda yüzde 25 artış yapma kararı aldı.

Eczacıbaşı Topluluğu: Müdür altı beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanlara yüzde 20 ara dönem artışı yaptığını açıkladı.

Garanti BBVA’da ortalama zam yüzde 27,5 zam yapıldı.

Yapı Kredi Bankası’nda ara zam oranı yüzde 27,73 olarak belirlendi.

Arıkan Group, Temmuz 2024 itibarıyla çalışanlarına yüzde 27 oranında ara zam yaptığını açıkladı. Şirket, "Bizimle kazan" felsefesiyle tüm ekosistemini desteklemeyi hedefliyor.

Ayakkabı sektörünün köklü markalarından ELLE, Aralık 2024 sonuna kadar mevcut maaşlar üzerinden tüm çalışanlarının hesabına her ay yüzde 20 ilave enflasyon destek ödemesi yatıracağını bildirdi.

Saat&Saat, mağaza ve merkez ayırımı yapmadan tüm çalışanlarına yüzde 25 ara zam yaptı.

Konyalı Saat, çalışanlarına yüzde 27 zam yaptığını duyurdu.

YÜZDE 30’DAN FAZLA ZAM YAPANLAR

Uludağ İçecek,Tiryaki Agro, Danone ve Evyap’ın ara zam oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ise Haziran 2024 de dahil olmaz üzere yüzde 31.2 oranında zam yapma kararı aldı.

Abalıoğlu Holding ve Çukurova Kimya yüzde 20 zam kararı alırken Aydın Group’a bağlı Aydın Boru ve Hydro Tube yüzde 25 zam yapan şirketlerden oldu.