Asgari ücrete bir tepki de İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç'tan: Halk perişan

Erhan Özmen / Osmaniye / Yeniçağ

Açıklanan asgari ücrete tepkiler sürerken, bir tepki de İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç’tan geldi. Başkan Kılıç, bu işin sarayda oturmaya ya da sarayın penceresinde bakmaya benzemediğini söyledi.

“BU PARA İLE NASIL GEÇİNECEKLER”

Başkan Kılıç açıklanan rakamın çok düşük olduğunu belirterek, “Evet asgari ücret açıklandı. Maalesef her zaman olduğu gibi işçilerimiz yine büyük bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kaldı. Bu asgari ücret ile bu açıklanan fiyat ile ne yapabilecekler. Üç kişilik bir aile üç çocuğu olan bir aile kirada oturuyorsa, bu ailenin çocukları okula gidiyorsa bu aile fertleri ne yapacak. Bu para ile nasıl geçinecekler” dedi.

“BU İŞ SARAYIN PENCERESİNDEN BAKMAYA BENZEMİYOR”

Halkın perişan olduğunu, insanların geçinemez olduğunu belirten Başkan Kılıç Cumhurbaşkanına seslenerek, bir kararname ile bu işi çözebilir dedi. Başkan Kılıç açıklamasında, “Tüm girdi maliyetleri; marketten, manavdan, kasabından tamamı % 100’ e varan artış söz konusu iken bu asgari ücret ile bu vatandaşımız nasıl geçinecek. Bu iş sarayda oturmaya benzemiyor. Bu iş sarayın penceresinden bakmayada benzemiyor. Halk perişan, insanlarımız perişanlar ve geçinemez haldeler. Psikolojileri bozulmuş durumda. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işi bir kararname ile halledebilir. Nasıl her şeyi bir kararname ile halledebiliyorsa bunu da yine bir kararname ile halletmesi gerekiyor. Bu şartlarda işçilerimiz açıklanan asgari ücretle bu kışı çıkaramaz. İşleri çok zor” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK SIKINTILAR HAT SAFHADA”

Takipteki borçlar sıralamasında Osmaniye’nin birinci sırada olduğunu belirten İl Başkanı Serat Kılıç, “Aynı durum Osmaniye’miz içinde geçerli tüm iller içinde geçerli. Fakat Osmaniye’mizde şöyle bir durum daha söz konusu. Osmaniye’de durumlar daha da vahim. Ekonomik sıkıntılar hat safhada. BDDK’nın açıkladığı verilere göre, takipteki borç sayısına göre en çok borçlu olan birinci sıradaki il Osmaniye. Bu ne demek. Takipteki borçlarda Osmaniye birinci sırada. Bu şu demek oluyor. Ben geçinemiyorum, borçlara yükleniyorum, kartlara yükleniyorum, bankalara yükleniyorum. Sonuç ne olacak. Sonuç iflas. Osmaniye iflas etmiş durumda. Yetkililerin bir an önce el atması gerekiyor. Yoksa biz bu kışı çok zor çıkarırız” dedi.