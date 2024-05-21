Asgari ücrete KKTC’de dev zam. Orada oluyor da burada niye olmuyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücrete KKTC’de dev zam. Orada oluyor da burada niye olmuyor?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücrete zam yapıldı. Zam oranı yüzde 23 olarak duyurulurken yeni maaşlar 29.640 TL olarak açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından yapılan toplantı sonucunda asgari ücretin brüt 34.070 TL, net olarak ise 29.640 TL olarak belirlendiği duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun açıklamasına göre, yeni asgari ücret rakamları 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı. Bu kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Asgari ücrete yapılan zam oranının yüzde 23 olduğunun altı çizildi.

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TÜRKİYE'DE NE OLMUŞTU?

Enflasyon oranlarında yaşanan artış özellikle sabit gelire sahip çalışanlar ve emeklileri olumsuz etkilerken, gözler Temmuz ayında açıklanacak olan zam oranlarına çevrildi.

Memur ve emekliler, enflasyon zammına ek bir zam müjdesi beklerken, asgari ücretliler de kendilerine enflasyon zammı talep ediyordu.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye'de Aralık ayında oluşturulan asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonucunda, asgari ücrete gelecek zam belirlenmişti.

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GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

İşçi heyetinin itirazına rağmen çoğunluk kararıyla zam onaylanmıştı ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari ücret 17 bin 2 TL olarak yükseltilmişti.

Ancak, bu zamlı asgari ücretin etkisi kısa sürede azalırken, dikkatler Temmuz ayına çevrildi.

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