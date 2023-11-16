Asgari ücrete yapılacak zam bu iki rakamdan biri olacak. Masadaki formül sayısı 2'ye düştü

Asgari ücrete en son Temmuz ayında yaklaşık yüzde 34'lük bir ara zam yapıldı ve asgari ücret şu anda net 11 bin 402 liraya çıkarıldı.

Asgari ücrete yapılacak yeni zamda ise 2023'ün ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor.

BU İKİ RAKAMDAN BİRİ OLACAK

Uzmanların 2023 yılı enflasyon tahminine göre; 6 aylık enflasyonun yüzde 37.76 seviyesinde olması bekleniyor. Bu oran dikkate alındığında, net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.

Konuşulan bir diğer rakam ise asgari ücretin yüzde 40 seviyesinde artması yönünde. Böyle bir artışın olması durumunda, asgari ücret net 15 bin 963 lira çıkacak. Brüt ise 18 bin 780 lirayı bulacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KOMİSYON NE ZAMAN TOPLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyonun ne zaman toplanacağını açıkladı. Işıkhan, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Kasım tarihinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Işıkhan, aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. Işıkhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz. Ben katkı getireceğine inanıyorum. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için."