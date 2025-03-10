Asgari ücrete zam elektriğe indirim. Vatandaşa çifte müjde

Küçük Türkiye olarak bilinen Almanya’da asgari ücrete zam ve elektrik fiyatlarında indirim kararı alındı. Hükümetin amacı, vatandaşın alım gücünü artırmak ve iç talebi canlandırmak. 2026’ya kadar saatlik asgari ücret 15 Euro'ya yükselecek, elektrik faturaları hafifleyecek.

Almanya’da hükümet, çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmek için önemli adımlar atıyor. SPD ve CDU/CSU liderleri, uzun süren müzakerelerin ardından asgari ücrete zam yapılması ve elektrik fiyatlarının düşürülmesi konusunda anlaştı. Bu kararlarla hem vatandaşın alım gücü artacak hem de ekonomik istikrar sağlanacak.

ÇALIŞAN KORUNACAK

Almanya’da yasal asgari ücret, 2024 itibarıyla saat başına 12,82 Euro seviyesindeydi. Ancak bu rakam, enflasyon karşısında yetersiz kaldığı için eleştiriliyordu. Yeni düzenlemeyle, 2026 yılına kadar asgari ücret kademeli olarak 15 Euro’ya (yaklaşık 593 TL) çıkacak. Ücret artışları, toplu sözleşmeler ve tam zamanlı çalışanların brüt medyan ücretine göre belirlenecek.

Asgari Ücret Komisyonu, ücret politikasını ekonomik verilere dayalı olarak şekillendirecek. Böylece, ücret artışları daha dengeli olacak ve küçük işletmeler üzerindeki baskı minimize edilecek. Ayrıca, toplu pazarlık kapsamı genişletilerek çalışan hakları daha güçlü korunacak.

ELEKTRİĞE İNDİRİM

Hükümetin üzerinde anlaştığı bir diğer önemli konu ise elektrik fiyatları oldu. Elektrik vergisi, AB’nin izin verdiği en düşük seviyeye indirilecek ve iletim şebekesi ücretleri yarıya düşürülecek. Bu düzenlemeyle elektrik fiyatlarında kilovat saat başına en az 5 sentlik bir azalma bekleniyor.

Hesaplamalara göre, yıllık 4.000 kWh elektrik tüketen bir aile 93 Euro, daha küçük tüketimi olan haneler ise 65 Euro daha az fatura ödeyecek. İş dünyası da enerji maliyetlerinin azalmasıyla daha fazla yatırım yapma fırsatı bulacak.

ALIM GÜCÜ ARTACAK

Alınan bu kararlar, vatandaşların gelirlerinin enflasyon karşısında erimesini önlemeyi hedefliyor. Artan ücretler ve düşen enerji maliyetleriyle iç talep canlanacak, küçük ve orta ölçekli işletmeler daha güçlü bir pazarla desteklenecek.

Almanya, bu politikalarla ekonomik istikrarını korumayı ve çalışanlarının refahını artırmayı amaçlıyor. Kararlar, gelecekte daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi için önemli bir adım olarak görülüyor.