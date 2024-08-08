Asgari ücrete zam var mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Milyonlarca vatandaşın asgari ücrete ara zam beklentisi gündemde sıcaklığını koruyor. İktidar tarafı asgari ücrete tek bir zam yapılacağının vurgulasa da yeni bir çalışmanın olup olmayacağı merak konusu oldu.

Artan yaşam maliyetleri vatandaşın kamburu olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren halk, maaşlarını yetiştirebilmek temel ihtiyaçlarından vazgeçiş durumda.

Yetkililer dezenflasyon sürecinin başladığını iddia etse de rakamlar fiyatlar ortada. Yüzde 61 seviyesinde olan enflasyon ortamında dezenflasyon sürecinden bahsetmek ne kadar mümkün?

Enflasyonda düşüşün başladığına inanmak için bunun raf fiyatlarında da hissedilir olması gerekmekte. Her gün her şeye yeni zam geliyor. Dezenflasyon başlandı deniliyor nerede bu dezenflasyon?

Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlarını nerede nasıl kullanacağını şaşıran vatandaş, yetkililerin iki dudağının arasından çıkan “zam” kelimesine odaklanmış durumda.

Milyonların beklediği bu kararı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3. Enflasyon Raporu toplantısında yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024’ün 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları cevapladı.

"ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA KARAR VERİCİ DEĞİLİZ"

Karahan, asgari ücret zammı hakkında gelen bir soruya, "Bize kanunla verilen görev fiyat istikrarını sağlamak. Burada toplumsal refaha yapacağımız en büyük katkı bu olacak. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşmesi, büyümenin getireceği refah artışının toplumun her kesimine dağılmasına sebep olacak" açıklamasında bulundu.