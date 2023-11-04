Asgari ücretle çalışanlara kara haber. Moralleri alt üst edecek gelişme

Ocak ayına doğru yaklaşırken gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli, ocak ayında yapılacak zammı bekliyor.

Her geçen gün asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme yaşanırken, TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, asgari ücret ile çalışanlara kötü haberi verdi.

YILDA İKİ KEZ ZAM TARİH OLUYOR

Gelecek zamla birlikte senede iki kere zam alma durumunun rafa kalkma ihtimalinin Ankara kulislerinde konuşulduğunu ifade eden TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, yerel seçimler sonrası yüksek oranlarla zam alma ihtimalinin kalmayacağını açıkladı.

Sözcan, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra sıkılışıma politikası uygulamaya başladı. Yerel seçimlere giderken kemerleri tamamen sıkamaz. Sene başında emekli ve çalışanların alacağı en yüksek zam olacak. Yerel seçimlerden sonra asgari ücrete yılda bir kere zam yapılacağı Ankara'da konuşuluyor." ifadelerine yer verdi.