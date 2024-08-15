Asgari ücretli, memur ve emeklilere yapılacak zam netleşiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücretli, memur ve emeklilere yapılacak zam netleşiyor

2025 yılının Ocak ayında asgari ücretliler, memurlar ve emekliler için uygulanacak zam oranları yavaş yavaş netleşmeye başladı.

2025 yılının başında uygulanacak maaş artış oranları belirlendi. Haber kaynaklarına göre, hükümetin enflasyonu 2025'te %14 seviyesine çekme planı doğrultusunda, asgari ücret, kamu görevlileri ve emekliler için öngörülen zam oranlarında önemli bir azalma bekleniyor. Yıl sonu enflasyon rakamlarına bağlı olarak, kamu görevlileri ve emeklileri için %6.6 ile %12 arasında bir maaş artışı öngörülürken, işçi emeklileri için bu oran %10.6 ile %16.2 arasında değişiyor.

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Öte yandan, Temmuz ayında herhangi bir artış yapılmayan asgari ücretliler için ekonomi yönetiminin düşündüğü zam oranı %15 ile %20 arasında olması bekleniyor. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, maaş artışlarının enflasyon tahminleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtmiş ve bu durumu Temmuz ayında asgari ücrete zam yapmama kararıyla uygulamıştı. Eğer yıl sonu enflasyon oranları beklenildiği gibi %38'e düşerse, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamu görevlileri ve emeklilerine %0.57 enflasyon farkı ve %6 toplu sözleşme zammı yapılacak.

Yılın sonunda beklenen enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaş artışı yüzde 6.61'den başlayarak, yüzde 45'lik bir enflasyon senaryosunda yüzde 12.02'ye kadar çıkabilecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri içinse, yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 38 olarak gerçekleşirse, yüzde 10.63'lük bir artış öngörülüyor; TÜFE'nin yüzde 42'ye ulaşması durumunda bu oran yüzde 13.84'e, yüzde 45 olması halinde ise yüzde 16.25'e yükselecek.

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Öte yandan, 2025 yılı için enflasyonun yüzde 14 seviyesine düşeceği varsayımıyla belirlenen asgari ücret artışı yüzde 15'te sabitlenirse, asgari ücretin 1 Ocak 2025'te 19 bin 552 Türk Lirası olması bekleniyor. Eğer refah payı eklenerek artış yüzde 20'ye çıkarılırsa, asgari ücret 20 bin 402 TL'ye; yüzde 25'lik bir artış uygulanırsa 21 bin 252 TL'ye yükselecek. Ancak, temmuz ayında yüzde 25'lik bir artış yapılmış olsaydı, ocak ayında uygulanacak yüzde 15'lik artışla asgari ücret 24 bin 440 TL'ye, yüzde 20'lik bir artışla 25 bin 503 TL'ye ulaşacaktı.

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