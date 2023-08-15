Asgari ücretlinin maaşı cebe girer girmez buhar oldu. Hepimiz açız ve yoksuluz

Ekonomik kriz derinleşirken asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor. Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırının temmuz ayında 11 bin 525 TL, yoksulluk sınırının ise 39 bin 886 TL olduğunu açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 2023 temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

BİSAM verilerine göre, açlık sınırı 11 bin 525 TL, yoksulluk sınırı 39 bin 886 TL olarak ölçülürken, sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 385 TL oldu. Böylece açlık sınırı 11 bin 402 olan asgari ücretin üzerine çıktı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı temmuzda 11 bin 525 TL'ye yükseldi.

YILLIK ARTIŞ ORANI YÜZDE 68,2

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise temmuzda 39 bin 886 TL'ye çıktı.

BİSAM verilerine göre, Temmuz 2022’de açlık sınırı 6 bin 856 TL, yoksulluk sınırı 23 bin 715 TL idi. Yani yoksulluk sınırındaki yıllık artış oranı yüzde 68,2 oldu.

EN YÜKSEK GÜNLÜK HARCAMA, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

BİSAM araştırmasında, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 191 lira olarak hesaplandı. Bu değer, yetişkin bir kadın için 3 bin 31, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 235, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 609 lira seviyesinde bulunuyor.

Günlük harcamalarda Temmuz 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 116,31 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 77,82 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 89,45 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira olarak gerçekleşti. Katı yağ ve sıvı yağ ise 20,03 lira, yumurta için 7,11, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9,91 lira harcama yapılması gerekiyor.

Daha dar bir gruplandırmaya göre, harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 30,3 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı yüzde 27,3 ile ikinci sırada. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 23,3, ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 11,3'tür. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7,8.