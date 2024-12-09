Asgari ücrette 33 bin 500 TL rakamı geldi. Toplantıdan önce şok talep!

Doğrudan 7 milyona yakın çalışan vatandaşı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 33 BİN 500 LİRA

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bugün yayımladığı "Asgari Ücret Araştırması 2025" ile asgari ücrete dair istek ve taleplerini dile getirdi.

DİSK-AR tarafından gerçekleştirilen araştırmada, "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bu veri üzerinden hesaplandığında DİSK'in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 TL'ye işaret etti.

Yüksek enflasyon koşullarında yılda bir kere asgari ücret belirlenmesi çalışanları kayba uğrattığı ifade edilen araştırmada "Bu nedenle enflasyon tek haneli oranlara düşünceye kadar asgari ücretin yılda birkaç kez belirlenmesi zorunludur" denildi.

TÜRK-İŞ TALEBİNİ HENÜZ AÇIKLAMADI

Asgari ücret pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmazken, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücrette yapılacak artışta 2024 yılında gerçekleşen enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığı yönündeki açıklaması dikkati çekiyor.