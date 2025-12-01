SGK Uzmanı Özgür Erdursun SözcüTV'de katıldığı canlı yayında, hem asgari ücret hem de emekli zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, hükümet tarafının yüzde 20 zam üzerinde durduğunu ancak işverenlerden gelen baskı sonrası yüzde 25’lik artışın daha güçlü bir hale geldiğini söyledi.

Erdursun 2026 yılı asgari ücretinin 27 bin 500 TL ila 28 bin TL bandında açıklanabileceğini belirterek, “Gerçekçi olan rakam en az 35 bin. Türkiye’de ortalama ücretler bile 35 bin lira, asgari ücretle yaşam mümkün değil. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını varsayalım; diğer ücretlere yüzde 20 zam yapılıyor. Bu da diğer ücretlerin asgari ücrete yaklaşmasına neden oluyor. Türkiye’de artık ortalama ücretler konuşulmalı. Türkiye’de ortalama ücret 35 bin lira. Bu da büyük bir sorun” dedi.

DİSK’in 35 bin liralık talebinin gerçekçi olduğunu belirten Erdursun, “Asgari ücret 50 bin olursa ekmek fiyatı da yükselir. Devlet elini taşın altına koymalı, teşvikler vermeli” ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE YİNE KÖTÜ HABER

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyonu çarşamba günü açıklanacağını hatırlatan Erdursun, emekli aylıklarının 2004 yılına kadar asgari ücretin altında kalmadığını, bugün ise en düşük emekli aylığının 16 bin 888 lira, asgari ücretin ise 22 bin 104 lira olduğunu belirtti. 2008’de yapılan emekli hesaplama değişikliği ve TÜİK verilerinin emekli maaşlarını erittiğini söyledi. Kasım enflasyonunun yüzde 1, Aralık enflasyonunun ise yüzde 1’in altında gelmesi gerektiğini, aksi takdirde Bakan Şimşek’in yüzde 31’lik yıl sonu hedefinin tutmayacağını belirtti.

SSK emeklilerine yüzde 12,3 oranla en düşük emekli aylığının 18 bin 960 lira, ortalama emekli maaşının ise 21 bin lira bandında olmasının beklendiğini aktaran Erdursun, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,3 zam gelebileceğini söyledi.

Bağ-Kur ve SSK emeklisine yüzde 13, memur ve memur emeklisine yüzde 19 zam ihtimali bulunduğunu belirten Erdursun, bu oranların ardından hükümetin ek bir açıklama yaparak 6 puanlık refah payı ekleyebileceğini ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılabileceğini ifade etti.