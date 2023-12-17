Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda. Masada bu defa TÜİK verileri de var

Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda. Masada bu defa TÜİK verileri de var
2024 yılında tek sefer yapılması planlanan asgari ücret zammı için gözler yarın yapılacak ikinci toplantıda. Toplantıda bu defa TÜİK’in geçinme endekslerinin de masaya gelmesi bekleniyor.

İlk toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleşen zam görüşmelerinde masada herhangi bir rakamın konuşulmazken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtmişti.

T24’ün haberine göre, Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı. Yarın yapılacak olan ikinci toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçinme endekslerinin masaya gelmesi bekleniyor.

Komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

OLASI SENARYOLARDA ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR

Zam oranlarının TÜİK’in yayınladığı enflasyon istatistiklerine göre belirlendiği ortamda oluşacak olan net ve brüt rakamları şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak

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