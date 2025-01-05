Asgari ücrette herkes bu kulisi konuşuyor... Erdoğan tarafından resmen açıklanacak

Milyonlarca asgari ücretliye yıl sonu yüzde 30 zam yapılmıştı. Ancak yapılan zam TÜİK enflasyonu yüzde 44'e bile yanaşmamıştı. ANKA Ekonomi Editörü Zülfikar Doğan, Erdoğan’ın olası bir erken seçimi kazanacağına inanması halinde, şubatta açlık sınırının altında kalacak asgari ücreti haziranda tekrar artırmayı gündeme alabileceği siyaset ve ekonomi kulislerinde dile getirdiğini aktardı. Doğan, ayrıca KOBİ’ler, ihracatçılar, küçük esnaf ve sanatkar için düşük faizli yeni kredi kampanyaları, konut kredilerinde düşük faizli yeni kredi paketleri için hazırlıklar tamam ve yakında Erdoğan tarafından duyurulacağı söyledi.

"TEKRAR ARTIRMA GÜNDEME GELEBİLİR"

ANKA Ekonomi Editörü Zülfikar Doğan, haftalık ekonomi değerlendirmesini yaptığı yazıda asgari ücrete ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Doğan, "Türk-İş aralık ayı açlık sınırını 21 bin 83 TL, yoksulluk sınırını 68 bin 675 TL olarak duyurdu. Dolayısıyla Erdoğan’ın olası bir erken seçimi kazanacağına inanması halinde, şubatta açlık sınırının altında kalacak asgari ücreti haziranda tekrar artırmayı gündeme alabileceği siyaset ve ekonomi kulislerinde dile getiriliyor." dedi.

ERDOĞAN DUYURACAK

Ayrıca Doğan, KOBİ’ler, ihracatçılar, küçük esnaf ve sanatkar için düşük faizli yeni kredi kampanyaları, konut kredilerinde düşük faizli yeni kredi paketleri için hazırlıklar tamam ve yakında Erdoğan tarafından duyurulacağını söyledi. Doğan, "Bu da Erdoğan’ın yakın döneme ilişkin siyasi planları ve seçim hesaplarıyla örtüşmeyen Şimşek programının gevşetilmesi açısından önemli bir gösterge olacak." ifadelerini kullandı.