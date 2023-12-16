Asgari ücrette ikinci toplantı günü belli oldu

Kaynak: İHA
Asgari ücrette ikinci toplantı günü belli oldu
Milyonlarca insan günlerdir bu kararı bekliyor. Her yılın bitimine sayılı günler kala tüm çalışanlar bu karara kilitleniyor. Çalışan ve iş veren merakla bu büyük günü beklerken yetkiler toplantılara devam ediyor.

Bir yıl boyunca çalışıp emek veren tüm çalışanlar, her yıl bitiminde bu kararı dört gözle bekliyor.
Bu karar sadece çalışanların değil iş verenlerde radarında yer alıyor.

İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı için kolları sıvadı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren bir yandan da toplumu dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücret rakamları ülkenin gündeminde sıcaklığını koruyor.

11 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantıda asgari ücret belirleme aşamalarında süreçler oluşturulurken, yapılan çalışmalar da paylaşıldı. İlk toplantıda işçi, işveren ve hukûmet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik grup yer aldı.

Ülkede yüksekliğini her geçen artırarak koruyan enflasyon, toplantının ana karakteri oluyor. Komisyonun ilk toplantısında açılış konuşması gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini dile getirmişti. Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir." dedi.

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Komisyonun ikinci toplantısına 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Komisyonda işçi tarafını temsil eden 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin toplantıda sunum yapacak.

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